Wie ich dir berichtet hatte (klick hier), wird die S Immo AG ihren Anteil an der Immofinanz AG von 12,69 Prozent (das sind 17,54 Millionen Aktien) für 23 Euro je Aktie an die CPI Property Group (CPI) verkaufen. Das ist ein Verkaufserlös von 403,51 Millionen Euro. Ein einträgliches Geschäft, will ich meinen! Wieso, fragst du dich bestimmt: Die S Immo AG hat vor mehr als fünf Jahren die ersten Immofinanz-Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...