Wie geht es mit dem Coronavirus weiter? Darüber streiten die Experten. Raina MacIntyre, Professorin für Biosicherheit an der Universität von New South Wales in Sydney, warnt, man dürfe nicht zu optimistisch sein. Auch in Zukunft sei immer wieder mit stark steigenden Fallzahlen bei den Infektionen zu rechnen."Bei einer endemischen Krankheit ändern sich die Fallzahlen langsam, in der Regel über Jahre hinweg", so MacIntyre im Interview mit CNBC. "Epidemische Krankheiten hingegen steigen innerhalb von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...