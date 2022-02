Die Aktie von TeamViewer (WKN: A2YN90) hat sich nach ihrem vorherigen Absturz von rund 30 € seit Jahresbeginn stabilisiert und um +5,7% auf 13,35 € zugelegt. Jetzt kündigt das Unternehmen "auf Basis hoher Profitabilität und eines sehr guten Cashflows" den Rückkauf eigener Aktien an. Wieder alles in Butter also bei der Göppinger Softwareschmiede? TeamViewer betreibt eine Software für die Fernsteuerung und die Fernwartung von Computern und anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...