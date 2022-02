FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine überraschend hohe Umsatzprognose von Advanced Micro Devices (AMD) für das erste Quartal rückt zur Wochenmitte erneut die Halbleiterbranche in den Blick. Nachbörslich schnellten AMD an der Nasdaq um gut zehn Prozent nach oben. Auf Tradegate gewannen Infineon am Morgen 1,8 Prozent und die Papiere des Chip-Ausrüsters Aixtron 2 Prozent. Für STMicroelectronics ging es an der Euronext um 1,3 Prozent nach oben.

AMD will im laufenden Quartal einen Umsatz von fünf Milliarden US-Dollar erzielen, minus oder plus 100 Millionen Dollar. Dem steht eine Konsensschätzung von Analysten von lediglich 4,33 Milliarden Dollar gegenüber. AMD nehme dem Kontrahenten Intel Marktanteile ab, sagte ein Händler. Er wies ferner auf den Kurssprung der Xilinx-Aktie hin, der am Vortag nachbörslich um rund zehn Prozent gestiegen war./bek/jha/

US0079031078, DE0006231004, NL0000226223, NL0006294274, DE000A0WMPJ6