Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax setzt positive Tendenz fort ++ Novartis rückt in den Fokus ++ KSB: Druck im Kessel.

> MÄRKTE & KURSE | Am Dienstag setzte sich die Kurserholung an den US-Börsen weiter fort. Gute Quartalszahlen stützten schoben die Kurse an. So übertraf der Logistikkonzern UPS mit seinem Gewinn je Aktie die Erwartungen der Analysten. Unterdessen sprach sich Fed-Mitglied Patrick Harker öffentlich für vier Zinsschritte aus. Der Markt rechnet aber inzwischen sogar schon mit fünf Zinserhöhungen im laufenden Jahr. Der Dow Jones stieg um 0,78 % auf 35.405 Punkte, während der S&P 500 um 0,69 % auf 4.546 Punkte zulegte. Der Technologieindex Nasdaq 100 schloss 0,60 % fester bei 15.019 Punkten. Der Dax eröffnete heute Morgen mit einem Plus von 0,45 % bei 15.689 Punkten und setzte damit die positive Tendenz der beiden Vortage fort.

Beim Schweizer Pharmakonzern Novartis steigt die Spannung.

