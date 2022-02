Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Nach vorläufigen ungeprüften Konzernzahlen hat die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5/ WKN A2GSVV) im Geschäftsjahr 2021 Konzernumsatzerlöse von mehr als 30 Mio. EUR sowie ein Konzernergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von mehr als 8,0 Mio. EUR erwirtschaftet und damit die Umsatz- und Ergebnisprognose für 2021 deutlich übertroffen, so die The Grounds Real Estate Development AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...