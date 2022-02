Ford will einem Agenturbericht zufolge seine Investitionen in die Elektromobilität erneut erhöhen, um weitere Werke für die Produktion von Elektrofahrzeugen umzurüsten. Zudem gibt es angeblich Überlegungen bei Ford, einen Teil seines EV-Geschäfts in ein separates Unternehmen auszugliedern. Zunächst kurz zur Ausgangslage: Im vergangenen Jahr hatte Ford angekündigt, seine Investitionen in die Elektromobilität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...