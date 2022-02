DJ MÄRKTE EUROPA/Freundlich - Teamviewer-Aktie haussiert

FRANKFURT (Dow Jones) Die europäischen Aktienmärkte sind auch am Mittwoch auf dem Weg nach oben. Getragen wird der Optimismus von einer bisher gut verlaufenden Berichtssaison über das Schlussquartal 2021. Hinzu kommen erneut günstige Vorgaben der Wall Street.

Der DAX handelt 0,4 Prozent höher bei 15.680 Punkten, der Euro-Stoxx-50 legt um 0,5 Prozent auf 4.244 Punkte zu. Sämtliche Stoxx-Branchenindizes liegen im Plus, nur die Ölwerte geben nach um im Schnitt 0,6 Prozent. Hier könnte das Warten auf die Opec+ bremsen. Sie dürfte am frühen Nachmittag eine erneute Anhebung der Förderung beschließen. Die Rendite der Bundesanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren liegt bei 0,03 Prozent und scheint nun im positiven Bereich Fuß gefasst zu haben.

Der wichtigste Termin der Woche ist die Sitzung der Europäischen Zentralbank am morgigen Donnerstag. Am Vormittag dürfte auch deshalb die Inflationsentwicklung in der Eurozone starkes Interesse auf sich ziehen. Nationale Daten sind laut den Marktstrategen der Helaba bisher gemischt ausgefallen. Durchweg fielen die Inflationsraten aber höher als erwartet aus, weshalb die EZB am Donnerstag unter Rechtfertigungszwang steht für ihr Stillhalten. Bis zuletzt beharrten die Notenbanker auf dem Standpunkt, dass die Inflationsraten nur vorübergehend stark erhöht seien.

Teamviewer kauft Aktien zurück

Gute Geschäftszahlen kommen unter anderem aus dem Technologiesektor. Eine Steilvorlage sind laut Börsianern die Quartalszahlen des US-Chipriesen AMD vom späten Vorabend. Derweil wächst die Google-Mutter Alphabet weiter rasant.

Hierzulande werden die Zahlen von Siltronic positiv gesehen. Siltronic ( +2,3%) hat im abgelaufenen Jahr bei Umsatz und Gewinnmargen die jüngst angehobenen eigenen Prognosen übertroffen. Der Siliziumwaferhersteller profitiert von der anhaltend hohen Nachfrage nach Halbleiterkomponenten, im Schlussquartal stieg der Gewinn weiter überproportional zum Umsatz.

Der Softwareanbieter Teamviewer (+15%) hat gute vorläufige Zahlen zum vierten Quartal mitgeteilt und daneben auch ein Aktienrückkaufprogramm aufgelegt, das ein Volumen von bis zu 300 Millionen Euro oder maximal 20 Millionen Aktien hat. Das entspricht knapp 10 Prozent der im Umlauf befindlichen Aktien. Der Aktienrückkauf soll am 3. Februar beginnen, die zurückgekauften Aktien sollen größtenteils eingezogen werden. Positiv liest sich auch der Ausblick von Teamviewer.

Varta gewinnen 3 Prozent zu. Der Börsenbrief "Der Aktionär" soll am Vorabend den Wert positiv herausgestellt haben.

Novartis verdreifacht Gewinn - dank Sondereffekt

Der Schweizer Pharmariese Novartis hat seinen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr mit Hilfe des milliardenschweren Verkaufs von Roche-Aktien knapp verdreifacht - auf etwas über 24 Milliarden Dollar. Die Dividende soll um 3,3 Prozent auf 3,10 Franken steigen. Die Aktie verliert dennoch 1,3Prozent. "Die Zahlen liegen im unteren Bereich der Erwartungen", sagt ein Marktteilnehmer. Enttäuschend sei auch, dass Novartis nichts Konkretes zum Verkauf von Sandoz gesagt habe, sondern sich sogar alle Optionen offen halte.

Novo Nordisk gewinnen 3,3 Prozent. "Die Zahlen sind in Ordnung", sagt ein Börsianer. Der Umsatz habe die Erwartungen um 2 Prozent geschlagen, und der Umsatzausblick von plus 6 bis 10 Prozent liege eher im oberen Bereich der Prognosen.

Vodafone zeigen sich nach dem Zahlenwerk fester. Der Kurs steigt um 2,9 Prozent. Vodafone spricht von einer Entwicklung im Rahmen der Erwartungen. Den Ausblick hat das Unternehmen bekräftigt.

Im Bankensektor ragen Raiffeisen International mit einem Plus von 6 Prozent heraus. "Die Zahlen liegen deutlich über den Erwartungen", meint ein Händler. Die Dividende werde mehr als verdoppelt.

"Im Rahmen der Erwartungen", heißt es dagegen zu den Zahlen der spanischen Santander (-1,1%). Eine Enttäuschung sei aber nicht zu sehen.

Um fast 5 Prozent abwärts geht es mit Julius Bär - trotz eines Rekordgewinns und eines Aktienrückkaufprogramms. Citi spricht dennoch nur von durchwachsenen Zahlen. Die Einnahmen hätten in der zweiten Jahreshälfte die Erwartungen getroffen, operative Kosten und Rückstellungen stärker belastet als gedacht. Auch sei das Aktienrückkaufprogramm etwas größer erwartet worden.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.243,96 +0,5% 19,51 -1,3% Stoxx-50 3.811,81 +0,3% 12,94 -0,2% DAX 15.680,39 +0,4% 61,00 -1,3% MDAX 34.070,27 +1,0% 334,28 -3,0% TecDAX 3.540,11 +1,0% 35,29 -9,7% SDAX 15.464,64 +0,8% 124,70 -5,8% FTSE 7.574,07 +0,5% 38,29 +2,0% CAC 7.129,78 +0,4% 30,29 -0,3% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,01 -0,02 +0,19 US-Zehnjahresrendite 1,78 -0,01 +0,27 DEVISEN zuletzt +/- % Mi,8:30 Di, 17:47 % YTD EUR/USD 1,1294 +0,2% 1,1278 1,1241 -0,7% EUR/JPY 129,36 +0,1% 129,26 128,99 -1,2% EUR/CHF 1,0389 +0,0% 1,0379 1,0376 +0,1% EUR/GBP 0,8337 +0,0% 0,8332 0,8325 -0,8% USD/JPY 114,54 -0,1% 114,73 114,76 -0,5% GBP/USD 1,3546 +0,1% 1,3536 1,3501 +0,1% USD/CNH (Offshore) 6,3657 -0,1% 6,3718 6,3723 +0,2% Bitcoin BTC/USD 38.415,44 -0,8% 38.379,41 38.957,41 -16,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 88,18 88,20 -0,0% -0,02 +17,8% Brent/ICE 89,11 89,16 -0,1% -0,05 +15,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.799,39 1.801,09 -0,1% -1,70 -1,7% Silber (Spot) 22,74 22,65 +0,4% +0,09 -2,5% Platin (Spot) 1.036,22 1.030,45 +0,6% +5,77 +6,8% Kupfer-Future 4,45 4,43 +0,4% +0,02 -0,3%

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2022 03:54 ET (08:54 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.