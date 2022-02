Mainz (ots) -Endlich wieder Skispaß im Tiroler Schnee. Doch wie sehr bremsen die Pandemieregeln die Winterfreude? "ZDF.reportage: Gletscherzauber in 2G" begleitet am Sonntag, 6. Februar 2022, 18.00 Uhr, Menschen im Gletscherskigebiet Hintertux. Die Reportage von Moritz Kilian steht ab Freitag, 4. Februar 2022, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Morgens auf die Piste und die herrliche Landschaft der Berge genießen - das haben viele schmerzlich vermisst. Nachdem in der letzten Saison bis auf wenige Ausnahmen nicht viel möglich war, geht im Winter 2021/22 wieder mehr. Doch die Öffnung der Skigebiete ist eine heikle Sache - einerseits stehen wirtschaftliche Existenzen auf dem Spiel, andererseits ist die Pandemie noch lange nicht vorbei. Die Angst vor einem erneuten Lockdown fährt immer mit.Klaus Dengg vom Hotel "Alpenhof" findet: "Alles ist besser als zusperren." Und Josef Egger, Gastronom und Initiator der Aprés-Ski-Legende "Hohenhaus Tenne", hat zwar geöffnet, aber die Gaudi hält sich derzeit in Grenzen. Doch seine Gäste sind froh, dass sie überhaupt kommen dürfen. Ein weltweit einzigartiges Highlight in Hintertux ist der Natureispalast. Eine atemberaubende Welt aus Tunneln und Höhlen im Gletscher, die ihr Entdecker Roman Erler der Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat: "Es wäre ein Verbrechen, dieses einzigartige Naturwunder nicht für Gäste zu öffnen.". Autor Moritz Kilian ist in Hintertux unterwegs und zeigt, was in diesen Zeiten geht.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportage"ZDF.reportage" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdf-reportagePressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5136438