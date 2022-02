Pressemitteilung der One Square Advisory Services S.á.r.l.:

Statusbericht 02. Februar 2022

- Rüdiger Weiß und Dr. Malte Köster als vorläufige Insolvenzverwalter bestellt- One Square Mitglied im vorläufigen Gläubigerausschuss- Investorenprozess mit Rothschild & Co angestoßen- Investoren-Telefonkonferenz am 08. Februar um 17 Uhr - Teilnahme der Insolvenzverwaltung- Anleger können sich weiterhin registrieren

In ihrer Pressemitteilung vom 09. Dezember 2021 hat die Deutsche Lichtmiete AG bestätigt, dass am 08. Dezember 2021 eine Hausdurchsuchung in ihren Betriebsräumen stattgefunden hat. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Betrug gegen Vorstandschef und Firmengründer Alexander Hahn sowie drei weiteren Führungskräften. Im Rahmen der Ermittlungen sind mehrere Konten und Vermögenswerte eingefroren worden.

Die Vermittler vermuten, dass das Geschäftsmodell nicht tragfähig ist, die fälligen und kommenden Forderungen mit den Einnahmen zu decken. Lichtmiete soll Kapital von Anlegern eingesammelt haben, obwohl das Investorenmodell "nicht tragfähig und ungeeignet" gewesen sei. Rund € 200 Millionen hat Lichtmiete schätzungsweise von ca. 5.000 Investoren eingesammelt. Die Unternehmensgruppe hat dazu zwei Finanzierungsmodelle genutzt: Direktinvestitionen in die Anlagen und börslich gehandelte Anleihen.

Aufgrund der daraus resultierenden Insolvenzanträge hatte One Square eine Schutzschrift beim Amtsgericht ...

