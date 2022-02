Was bringt das frisch angebrochene Jahr für Anleger, die Interesse an Crypto-Assets haben? Crypto-Stratege Ha Duong von der Fondsgesellschaft BIT Capital erklärt, welche Währungen sich für welche Einsatzzwecke eignen und warum ein aktives Fondsmanagement bei Crypto-Assets unverzichtbar ist. Ein Artikel von Ha Duong, Director, Crypto Strategies bei der BIT Capital GmbH2021 war ein bedeutendes Jahr in der bisher kurzen Geschichte der Crypto-Assets. In den vergangenen Monaten haben institutionelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...