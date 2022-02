Unterföhring (ots) -2. Februar 2022. Deutschland, Niederlande, Österreich oder Polen? Wer wird Europameister:in heißt es am Freitag, um 20:15 Uhr, in SAT.1 in "CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen 2022". Wincent Weiss will mit seinem Team den Titel nach Deutschland holen. Doch zur EM fahren wir nicht ohne Holland: Lilly Beckers Team will den Niederlanden den Sieg sichern. Da möchte aber auch noch Larissa Marolt für Österreich mitreden. Zeigt sich eins dieser Teams wirklich am schnellsten? Oder zieht Evelyn Burdecki für Polen an allen anderen vorbei?Für den Sieg haben sich die Teamkapitäne die besten Parkoursportler Europas in ihre Mannschaften geholt. Zum ersten Mal dabei: Die Niederlande und Polen. Beide Teams halten vielversprechende Talente bereit, die heute zum ersten Mal die CATCH-Arena betreten.Moderatorin Andrea Kaiser führt zusammen mit Kommentator Jan Platte und Field-Reporter Simon Pearce durch den Abend."CATCH!" wird produziert von Brainpool in Zusammenarbeit mit LuckyPics."CATCH! Die Europameisterschaft im Fangen 2022" am Freitag, 4. Februar, um 20:15 Uhr, in SAT.1.Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.oneStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: Stephanie.Bruchner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5136522