Ermutigende Firmenbilanzen locken weitere Anleger an Europas Aktienmärkte. Dax und EuroStoxx50 stiegen am Mittwoch um jeweils 0,5 Prozent auf 15.692 beziehungsweise 4245 Punkte. "Die Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks kann die Marktteilnehmer überzeugen", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Von steigenden Renditen am US-Anleihemarkt und den zuletzt oft genannten Leitzinserhöhungen möchten die Börsianer nichts hören."

