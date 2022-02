Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Notenbank hat im Dezember den Leitzins überraschend um 1,00% auf 3,75% angehoben und damit ein deutliches Signal gegen die hohe Inflation (6,60%) gesetzt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In Folge sei der EUR/CZK (Tschechische Krone)-Kurs massiv gefallen und habe Mitte Januar bei 24,20 einen Tiefstwert erreicht. Nach einer Gegenbewegung auf über 24,60 dürfte die 24,20er Marke erneut im Fokus liegen. Die Chancen für eine Bodenbildung würden steigen, weil der Notenbank mit der massiven Zinserhöhung ein Überraschungseffekt gelungen sei und sich Zinsanhebungen in ähnlicher Höhe kaum wiederholen würden. Der Beginn des amerikanischen Zinsanhebungszyklus im März dürfte sich negativ auf die osteuropäischen Währungen auswirken. EUR/CZK habe gute Chancen auf eine Trendumkehr! (02.02.2022/alc/a/a) ...

