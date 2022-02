Die Corona-Pandemie spielt Alphabet kräftig in die Hände. 2021 verdiente die Google-Mutter unterm Strich doppelt so viel wie im Jahr 2020. Die Aktie reagiert mit dem größtem Kurssprung seit zweieinhalb Jahren.Vor allem hohe Werbeeinnahmen haben im Schlussquartal dem Unternehmen Flügel verliehen: Der Umsatz stieg um ein Drittel auf 75,3 Milliarden US-Dollar, wie Alphabet am Dienstagabend kurz nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...