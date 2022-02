Original-Research: GBC Mittelstandsanleihen Index - von GBC AG

Analyst: Marcel Goldmann, Manuel Hölzle



GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) trotz andauernder Corona-Krise weiterhin nahe Allzeithoch - ESG und Nachhaltigkeit wird im Anleihenindex immer bedeutsamer



Entwicklung des GBC MAX - Trotz schwierigen Marktumfelds solide Index- Performance in Reichweite zum Allzeithoch



Mit einem Kursniveau von aktuell rund 145,0 per Ende Januar 2022 konnte der Qualitätsanleiheindex GBC MAX (ISIN: DE000SLA1MX8) trotz der andauernden Corona-Krise und dem damit verbundenen schwierigen Marktumfeld in den vergangenen Monaten mit Unternehmensinsolvenzen wie Eyemaxx Real Estate und VST weiterhin eine solide Index-Performance erzielen. In Bezug auf das aktuelle Index-Niveau bewegt sich der GBC MAX damit in Reichweite des Index-Allzeithochs (149,8 Punkte) vom Sommer des vergangenen Jahres.

Daneben zeigte sich auch, dass die zuvor aufgenommenen Anleihen, wie z.B. der Media and Games Invest SE oder der DIC ASSET AG, durch ihre positiven Kurseffekte und Kupons die Gesamtperformance des GBC MAX beflügelt haben. Zudem haben aber auch die bereits seit längerem im Index befindlichen Anleihen und sonstigen Wertpapiere zu einer positiven Gesamtentwicklung des Qualitätsanleihenindex maßgeblich beigetragen. Das vergangene Jahr 2021 hat der GBC MAX mit einem Plus von +1,37% abgeschlossen. Trotz einer durch die Corona-Situation bedingten moderaten Volatilität von 4,13% im abgelaufenen Jahr, konnte in Kombination mit einer soliden Performance (Performance 2021: +1,37%) ein positives Sharpe-Ratio von 0,41 erzielt werden.

Änderungen seit dem letzten Index Update im September 2021

Der GBC Mittelstandsanleiheindex (GBC MAX) ist gemäß unseren Recherchen derzeit der einzige Qualitätsanleihenindex im Bereich der deutschen Mittelstandsanleihen. Seit dem letzten Update im September 2021 wurden 8 neue Anleihen in den GBC MAX aufgenommen und gleichzeitig haben 4 Anleihen den Anleiheindex verlassen. Darunter mit der Eyemaxx und VST zwei Unternehmen, die Insolvenz anmelden mussten.



Somit befinden sich aktuell 41 Unternehmensanleihen im Index. Ein Wert von über 30 Anleihen im GBC Mittelstandsanleihen Index (GBC MAX) ist aus unserer Sicht eine gute Portfoliostruktur, um den deutschen Anleihemarkt für Mittelstandsanleihen mit einem entsprechenden Qualitätsansatz umfassend abzudecken.



Bei den Indexneuzugängen zeigt sich auch, dass das Thema ESG und Nachhaltigkeit im Anleihebereich bei den emittierenden Unternehmen immer weiter an Bedeutung gewinnt. So hat Photon Energy Group Ende 2021 ein Green Financing Framework erfolgreich fertiggestellt, indem festgelegt wird, wie die Erlöse aus der bevorstehenden Emission grüner Anleihen für nachhaltige Zwecke verwendet werden. Zugleich hat das Unternehmen von imug | rating, einem unabhängigen Institut, eine Second Party Opinion zu diesem Grünen Finanzierungsrahmen erhalten und damit bestätigt, dass sich dieses Rahmenwerk an den vier Kernkomponenten der Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association (ICMA) orientiert.

Die größten Positionen des GBC MAX (vor Neuanpassung) stellen im Januar 2022 die Anleihen der Hornbach Baumarkt AG, der Nordex SE, der OTTO GmbH & Co KG, der BayWa AG und der DIC Asset AG dar. Diese fünf Positionen machen zum Betrachtungszeitpunkt insgesamt rund 27,4% des Index aus. Die verbleibenden restlichen 72,6% verteilen sich demnach auf die weiteren Anleihen.



Der durchschnittliche Coupon des aktuellen Portfolios beträgt 5,15%. Die gewichtete Duration der Anleihen beläuft sich aktuell auf 3,87 Jahre.

Investment im Fokus: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

'Die speziell für den Anleihenfonds entwickelte Analysemethode KFM-Scoring ermöglicht attraktive Renditen im Mittelstandsanleihenbereich'

Der bekannteste Fonds im Mittelstandsanleihenumfeld, der ein ähnliches Universum wie der GBC MAX abgedeckt, ist gemäß unserem Research der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF). Deshalb wollen wir diesen nachfolgend wieder als Investment im Fokus vorstellen:

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert primär in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands und zählt damit zu den aktiv gemanagten Rentenfonds. Das Fondsmanagement verwendet im Rahmen ihres 'Bond-Picking-Ansatzes' die speziell für den Fonds entwickelte Analysemethode KFM-Scoring. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefiltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Anleihefonds ist es, unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Einzeltitelauswahl und eine breite Portfoliostreuung zu reduzieren.



Die Analysemethode KFM-Scoring berücksichtigt neben quantitativen Kriterien, wie bspw. den Anleihebedingungen (Konditionen) auch die Qualität des Unternehmens sowie anerkannte ESG-Kriterien. Im Rahmen dessen werden unter anderem die Ausgestaltung der Anleihe, die aktuelle Marktposition (inkl. Marktlage) und die Geschäftszahlen des Unternehmens analysiert und bewertet. Daneben erfolgt nach der Einzeltitelauswahl eine laufende Überwachung der getätigten Investments, damit auf eventuelle Veränderungen schnellstmöglich reagiert werden kann.



Neben dem Sicherheitsaspekt (breite Streuung in ausgewählte Anleihen), der attraktiven Rendite durch überdurchschnittliche Zinscoupons und der Berücksichtigung von ESG-Kriterien, zeichnen den Mittelstandsanleihenfonds besonders seine hohe Transparenz aus. So werden alle Einzelinvestments des Fonds stets offengelegt und es werden regelmäßig auch einzelne Einschätzungen hierzu publiziert (KFM-Barometer).



Daneben veröffentlicht der Fonds ebenfalls jedes Jahr einen Portfoliocheck Nachhaltigkeits-Bericht, der von der unabhängigen Prüfungsgesellschaft imug | rating erstellt wurde. Diese analysiert, inwieweit die im Kern- und Liquiditätsportfolio des DMAF enthaltenen Titel den gängigen Anforderungen des nachhaltigen Finanzmarktes entsprechen. Bevor eine Anleihe in den Fonds aufgenommen wird, erfolgt ein sog. 'Quickcheck Nachhaltigkeit', um kontroverse Titel frühzeitig zu vermeiden.



Zum Auswertungsstichtag 29.12.2021 konnte der DMAF über die vergangenen 12 Monate laut eigenen Angaben eine Gesamtrendite (Wertzuwachs inkl. geplanter Bruttoausschüttung) von rund 4,00 % erzielen. Kennzeichnend für den Fonds sind v.a. seine traditionell hohen Ausschüttungen. Hierbei plant das Fondsmanagement für das Geschäftsjahr 2021 mit einer Ausschüttung von 2,10 EUR je Anteilsschein, was bezogen auf den Kurs zum Jahresbeginn 2021 in Höhe von 47,55 EUR einer hohen Rendite von 4,42% entspricht.

Basierend auf dem sehr erfahrenden Fondsmanagement und der bewährten Anlagestrategie, sollte es dem DMAF auch künftig gelingen, eine überzeugende Performance zu erzielen. Insbesondere aufgrund der regelmäßigen hohen Ausschüttungen an die Anleger und der bisherigen guten Performance, stufen wir den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS als sehr interessantes Investment im 'Fixed Income' Bereich ein.

*Hinweis gemäß Finanzanalyseverordnung: Bei dem analysierten Fonds sind die folgenden möglichen Interessenskonflikte gemäß Katalog möglicher Interessenkonflikte gegeben: Nr. (5a; 11). Ein Katalog möglicher Interessenskonflikte ist auf folgender Webseite zu finden: www.gbc-ag.de/ de/Offenlegung



°