Frankfurt am Main (ots) -Sporthilfe-Athlet:innen wählen die vierfache Goldmedaillengewinnerin vor Snowboarder Martin Nörl und Rennrodel-Duo Toni Eggert/Sascha BeneckenMit Rückenwind nach Peking: Die vierfache Para-Ski-alpin-Weltmeisterin Anna-Lena Forster ist von den rund 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zur "Sportlerin des Monats" Januar gewählt worden. Die Monoskifahrerin war bei den Weltmeisterschaften in Lillehammer in der Abfahrt, im Super-G, in der Super-Kombination und im Slalom nicht zu schlagen und hatte so mit vier Goldmedaillen eine mehr als gelungene Paralympics-Generalprobe gefeiert. Entsprechend setzt sich die 26-Jährige hohe Ziele für die im März stattfindenden Spiele: "Mein Traum ist, in Peking meine Goldmedaille von 2018 zu wiederholen - mindestens eine", verrät Forster im Video-Portrait der Deutschen Sporthilfe (https://www.youtube.com/watch?v=Ftu2vvy1u7o).Platz zwei bei der Wahl "Sportler:in des Monats" Januar belegt Martin Nörl. Der Snowboardcrosser hatte am vergangenen Wochenende bei der Olympia-Generalprobe in Cortina d'Ampezzo seine gute Form bestätigt und den dritten Weltcup-Sieg in Folge geholt. Damit baute er nicht nur seine Führung im Gesamtweltcup aus, sondern gilt nun auch als einer der Medaillenfavoriten für die Olympischen Spiele in Peking. Was für den 28-Jährigen den Reiz seiner Sportart ausmacht und welche Ziele er für Peking hat, erzählt Nörl im Video der Sporthilfe (https://youtu.be/X_lyO2ECFUs).Platz drei bei der Wahl unter allen Sporthilfe-geförderten Athlet:innen geht an die Rennrodler Toni Eggert und Sascha Benecken. Die Doppelsitzer hatten sich beim Weltcup-Finale in St. Moritz nicht nur EM-Gold, sondern auch Platz eins im Gesamtweltcup gesichert.Ergebnis:1. Anna-Lena Forster, Para-Ski-alpin: 46,9%2. Martin Nörl, Snowboard: 34,9%3. Toni Eggert/Sascha Benecken, Rennrodeln: 18,2%Gewählt wird der oder die "Sportler:in des Monats" von den rund 4.000 geförderten Athlet:innen der Deutschen Sporthilfe - unterstützt von der Athletenkommission im DOSB und SPORT1. Mehr dazu... (https://www.sporthilfe.de/ueber-uns/auszeichnungen/sportler-des-monats)Hinweis an die Redaktionen:Zur "Sportlerin des Monats" Januar Anna-Lena Forster bietet die Sporthilfe kosten- und honorarfreies Bewegtbildmaterial an: Zum Download (https://www.dropbox.com/sh/kzlr925q4fc0jm5/AADZnV5s1QflHV61Z7JRrhF4a/15_Anna-Lena%20Forster?dl=0&subfolder_nav_tracking=1) (Quelle: © Deutsche Sporthilfe)