Die Analysten von Goldman Sachs haben das Kursziel für UNICREDIT von zuvor 21,75 auf 22,75 € angehoben. Sie belassen die italienische Großbank zudem weiter auf ihrer Conviction Buy List.



Begründet wurde die Anhebung des Kursziels mit den starken operativen Resultaten, die die Italiener für das 4. Quartal präsentiert hatten. Zudem seien die kurzfristigen Ziele solide und im Hinblick auf die Ausschüttungen hätte die Bank ihre Zusagen eingehalten.



UNICREDIT-Chef Andrea Orcel widersprach unterdessen am Montag in Mailand Spekulationen, dass UNICREDIT an einer Übernahme der italienischen Investmentbank MEDIOBANCA interessiert sei. Man wäre zwar offen für Übernahmen, aber es gebe hier bessere Gelegenheiten als MEDIOBANCA.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

GOLDMAN SACHS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de