Polestar und Volvo eröffnen gemeinsam einen sogenannten "Powerstop" in Deutschland. Um die Ladedauer an den vier HPC-Stationen zu überbrücken, können etwa Testfahrten mit den E-Autos der beiden schwedischen Marken durchgeführt werden. Die "Powertstop"-Station an der Ausfahrt Irschenberg südlich von München kann ab dem 10. Februar von Elektroauto-Fahrern aller Marken genutzt werden, wie Polestar mitteilt. ...

