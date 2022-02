Die Ölpreise sind am Mittwoch leicht gestiegen. Am Markt richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Sitzung des Ölverbunds Opec+. Um die Mittagszeit kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 89,32 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg zuletzt um 29 Cent auf 88,49 Dollar.Zur Wochenmitte steht am Rohölmarkt eine Sitzung des Förderverbunds Opec+ im Mittelpunkt. Es wird erwartet, dass die von Saudi-Arabien und ...

