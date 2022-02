Abhauen oder kaufen: Das sind zwei unterschiedliche Reflexe. Beide treten auf, wenn es an den Aktienmärkten volatiler wird. So wie eben zuletzt, beispielsweise bei den Corona-Profiteuren, die allesamt reihenweise in sich zusammengebrochen sind. Ein Beitrag wirft jetzt die Frage auf, was wirklich sinnvoll ist: abhauen oder kaufen? Der Kontext sind dabei die offensichtlich steigenden Zinsen in den USA, die ein Gamechanger sein können. Aber seien wir doch ehrlich: Wirklich anders wird die Situation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...