Aktionäre des Fernwartungsspezialisten Teamviewer hatten in den vergangenen Monaten wenig zu lachen. Zu heftig ist die Aktie unter die Räder gekommen. Doch das könnte sich nun ändern. Denn die Göppinger planen angesichts prall gefüllter Kassen ein millionenschweres Aktienrückkaufprogramm. Die Börsen reagieren begeistert und schieben die Aktie aus dem Stand 15 Prozent nach oben!

Rund 550 Millionen hat Teamviewer laut eigenen Angaben als freie Liquidität auf dem Konto. Gut die Hälfte davon (300 Millionen) will das Unternehmen in den nächsten Wochen einsetzen, um eigene Aktien zurückzukaufen. Nach einem Schlusskurs gestern von 13,36 Euro schießt die Aktie heute um 15 Prozent nach oben in Bereich ...

