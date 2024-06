Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit heute sind elf neue Exchange Traded Funds von Invesco über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Invesco ChiNext 50 UCITS ETF biete Anleger*innen Zugang zu den 50 größten und liquidesten Unternehmen, die am ChiNext-Markt der Shenzhen Stock Exchange in China notiert seien. Die Gewichtung eines Unternehmens sei auf 8 Prozent begrenzt. Die ChiNext sei die chinesische Startup-Börse, an der über 1.300 Unternehmen aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Pharma, Technologie und Industriedienstleistungen gelistet seien. ...

