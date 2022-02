Zum Beginn des Monats Februar kann der DAX zulegen. Das Kursplus ist jedoch nur technischer Natur. Frisches Geld der Sparer kommt in den Markt, welches investiert werden will. In der Vergangenheit ließ sich dieses Marktverhalten häufig beobachten. Solch ein Kursanstieg sieht zwar schön aus, er birgt jedoch auch eine Gefahr. Hier gilt es den Blick ...

