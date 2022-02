Bislang können Android-Nutzer:innen ihr Whatsapp-Backup kostenlos und unbegrenzt in der Google-Cloud speichern. Das scheint sich bald zu ändern. Seit Ende 2018 können Whatsapp-Nutzer:innen mit Android-Smartphone ihre Chat-Backups inklusive Fotos und Videos kostenlos und ohne Anrechnung auf ihre Datenvolumen in ihrem eigenen Google-Drive-Speicher absichern. Das hat nun wohl bald ein Ende. Whatsapp-Backups in Google-Drive werden bald auf Cloud-Speicherplatz angerechnet Wie das auf neue Whatsapp-Funktionen spezialisierte Blog WABetaInfo ...

