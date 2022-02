Begleitet von einer Öffnung der Regulierung in Indien gegen ein Verbot und pro Besteuerung des Bitcoin, hat Krypto-Koryphäe Jack Dorsey auf der MicroStrategy-Konferenz den Bitcoin gelobt. Der arbeitet sich nach der Korrektur Stückchen für Stückchen höher auf 38.527 US$. Der Bitcoin, kurz BTC für Bitcoin Core, wurde am 3. Januar 2009 von Satoshi Nakamoto (Pseudonym) als Antwort auf die Finanzkrise 2007 bis 2009 ins Leben gerufen. Er basiert auf einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...