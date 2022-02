Erstklassige Ergebnisse katapultieren die Aktie von Alphabet (WKN: A14Y6H) heute vorbörslich um fast +11% auf über 3000 US$. Der Mutterkonzern von Google hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr fast verdoppelt auf 76 Milliarden US$. Alles eitel Sonnenschein also bei dem Tech-Giganten? Bei Alphabet handelt es sich um eine börsennotierte US-amerikanische Holding mit Hauptsitz im kalifornischen Mountain View. Sie entstand im Jahr 2015 durch eine weitreichende ...

