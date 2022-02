Hamburg (ots) -Orientierung in Corona-Zeiten / "Wir sorgen bundesweit für Gesprächsstoff" / Pandemie mit Information und Sachlichkeit überwindenDie YouTube-Sendung "19 - die Chefvisite" von DUP UNTERNEHMER-Magazin erreicht erstmals in einem Monat mehr als eine Million Zuschauer. Die Wiedergabezeit liegt allein auf dem Social-Media-Kanal bei weit über 100.000 Stunden. Von Montag bis Freitag sind Prof. Dr. Jochen A. Werner, Vorstandschef der Uniklinik Essen, und Publizist Jens de Buhr rund 15 Minuten online und sprechen mit prominenten Experten über die Corona-Pandemie. Zu den Talk-Gästen zählen etwa der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach, der "Welt"-Journalist Robin Alexander oder die renommierten Virologen Prof. Dr. Hendrik Streeck und Prof. Dr. Ulf Dittmer.Ziel von "19 - die Chefvisite" ist es, Zuschauern Orientierung zu bieten. "Unsere Informationen kommen mitunter direkt aus der Klinik - ohne Filter und Ideologie", sagt Medizin-Experte Werner. Die Sendung punktet - sowohl auf YouTube als auch bei zahlreichen Medienpartnern wie etwa der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (WAZ.de) oder der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ.de). Die Newsseiten der Zeitungen strahlen den Videocast regelmäßig online aus. "Wir sorgen bundesweit für Gesprächsstoff", sagt Verleger de Buhr. So berichten Medien wie "Bild", "Spiegel" und "Tagesschau" regelmäßig über "Chefvisite"-News. Der Videocast wird werbefrei produziert. Honorare werden nicht gezahlt. In dem Projekt sehen Werner und de Buhr einen Beitrag, die Pandemie mit Informationen und Sachlichkeit zu überwinden.Über das DUP UNTERNEHMER-MagazinDas Leitmedium für die digitale und die Klimatransformation, herausgegeben von der ehemaligen Bundesministerin Brigitte Zypries, erscheint in einer Gesamtauflage von über 280.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplar am Flughafen sowie als Supplement in "Handelsblatt" und "WirtschaftsWoche". Über das Magazin, die Website dup-magazin.de sowie diverse Newsletter werden rund 1,3 Millionen Leser erreicht. Mehr unter dup-magazin.dePressekontakt:DUP UNTERNEHMERPlattform für Digitalisierung und NachhaltigkeitDUP-PresseteamE-Mail: redaktion@dup-magazin.deOriginal-Content von: DUP UNTERNEHMER-Magazin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153584/5136768