Zürich (www.anleihencheck.de) - Wegen der hochansteckenden Virusvariante Omikron wird sich das Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Quartal deutlich abschwächen, so die Experten von Swisscanto Invest.Die Eintrübung treffe vor allem den Dienstleistungssektor, dagegen könne sich der Verarbeitende Sektor weiterhin gut behaupten. Indes würden die zugrunde liegenden Wachstumskräfte insgesamt weitgehend intakt bleiben und würden auch 2022 für ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum sorgen. Die Kehrseite der wirtschaftlichen Erholung sei der kräftige Anstieg der Inflation, die in den meisten Industrie- und Schwellenländern nun weit über den Teuerungszielen der Notenbanken liege. Die Lieferengpässe würden sich in den kommenden Monaten entschärfen. Der Teuerungsdruck werde schrittweise nachlassen. Allerdings steige der Lohndruck in einigen wichtigen Volkswirtschaften, da die Erholung am Arbeitsmarkt weit fortgeschritten sei. ...

