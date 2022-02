Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft (ISIN DE000A161N14/ WKN A161N1) plant, von ihrem vorzeitigen Wandlungsrecht gemäß § 4 Abs. 6 der Anleihebedingungen der 3,5 %-Wandelschuldverschreibung 2020/2022 (ISIN DE000A2YPF18/ WKN A2YPF1) in Bezug auf sämtliche ausstehenden 2.573.800 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1,70 Gebrauch zu machen und hierzu kurzfristig alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten, so die Your Family Entertainment AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

