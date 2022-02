Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Inflationsdruck hat sich im Euroraum entgegen den Erwartungen zum Jahresauftakt 2022 weiter erhöht, so die Analysten der NORD LB.Die HVPI-Jahresrate sei auf einen Rekordwert von 5,1% geklettert. Zwar sei dies vor allem auf den Energiepreisschock zurückzuführen, aber auch bei der Kernrate sei es nicht zu dem wegen einiger günstiger Basiseffekte eigentlich erwarteten deutlichen Rückprall gekommen. Bereits morgen könnte die EZB ihr Wording anpassen, da im März die Inflationsprojektion erneut massiv aufwärts revidiert werden müsse. Die Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt bereits in diesem Jahr habe zugenommen, der Exit-Pfad müsste dafür aber steiler ausgerichtet werden als bislang angekündigt. Nach dem PEPP-Ende im März rücke so bereits das Ende der APP-Nettoankäufe als nächster logischer Schritt in den Fokus! (02.02.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...