München (ots) -Damit Hausbauer in Bayern künftig Sicherheit bei der Finanzierung ihrer Immobilie haben, fordert die CSU-Fraktion gemeinsam mit dem Koalitionspartner, dass die KfW-Förderung für Energiesparhäuser sofort wieder aufgenommen und langfristig gesichert wird.Im entsprechenden Dringlichkeitsantrag der Regierungsfraktionen wird die Staatsregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen.Ziel der Fraktion ist eine schnelle und verlässliche Folgelösung für die Förderprogramme, die Ende Januar ausgelaufen sind. Förderlücken sollen vermieden werden.Neue Förderprogramme müssen auch den sozialen Mietwohnungsbau angemessen berücksichtigen.Dazu der baupolitische Sprecher der CSU-Fraktion Jürgen Baumgärtner:"Die Hausbauer in Bayern brauchen eine verlässliche Politik und weniger Ideologie! Wohneigentum ist der beste Schutz vor Altersarmut, das gilt gerade für Familien. Diese brauchen Sicherheit und Vertrauen. Da ist das Hin und Her der Ampel-Regierung extrem schädlich."Der gemeinsame Dringlichkeitsantrag der Regierungsfraktionen wird heute Nachmittag im Plenum verabschiedet.Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deBirger NemitzStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: birger.nemitz@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/5136941