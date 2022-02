Paris (ots/PRNewswire) -Nach einer Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 20 Millionen Euro - einem Rekord im Bereich der Cybersicherheit - strebt das französische Scale-up danach, das erste Einhorn der Cybersicherheit in Europa zu werden.TEHTRIS (https://tehtris.com/fr/), Weltmarktführer in der automatischen Neutralisierung von Cyber-Angriffen und Anbieter der ersten europäischen XDR-Plattform (eXtended Detection and Response), wird dieses Jahr Niederlassungen in Spanien und Deutschland eröffnen und unterhält bereits Partnerschaften in Europa in der Schweiz, in Belgien und in Luxemburg.2021 hat TEHTRIS 160 Mitarbeiter eingestellt und nach einer rekordverdächtigen Finanzierungsrunde der Serie A in Höhe von 20 Millionen Euro im Jahre 2020 ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet.2022 möchte TEHTRIS 200 Mitarbeiter einstellen, um die europäischen Unternehmen und Verwaltungen beim Ausbau ihrer technologischen Infrastruktur zu begleiten und eine Cybersphäre zu schützen, die zu einem komplexen Kampfgebiet geworden ist.TEHTRIS verkündet also die Eröffnung seiner neuen Büros in Deutschland und Spanien, mit der Einstellung von lokalen Teams in jedem dieser Länder, um die Einführung dieser einzigartigen Technologie in Europa voranzutreiben.Parallel dazu setzen die Technologien von TEHTRIS ihr Deployment fort, ausgewählt und unterstützt durch seine europäischen Partner, insbesondere Capgemini, Orange CyberDefense, Nomios, Expleo Group, Sopra Steria, Post (Luxemburg), Approach (Belgien) und Eyra Group (Schweiz).Neutralisierung von Cyber-Angriffen ohne menschliches Zutun: Der Art nach souverän, Security & Ethics by Design.Laut ANSSI sind die Angriffe durch Ransomware 2021 in Frankreich um 255% gestiegen, hauptsächlich in den Bereichen Gesundheit und Bildung.Um diese komplexe Bedrohung abzuwehren, müssen die französischen Unternehmen und Verwaltungen die Aufgaben der Erkennung hyperautomatisieren, damit sich ihre Sicherheitsteams auf Aufgaben mit hohem Mehrwert konzentrieren können.In diesem Kontext hat TEHTRIS die TEHTRIS XDR Platform entwickelt, die erste XDR-Lösung aus Europa und die einzige nativ codierte Lösung weltweit. Die Erkennung, Analyse und Neutralisierung von Ransomware, Cyberangriffen und ungewöhnlichen oder böswilligen Verhaltensweisen werden für die bekannten Bedrohungen und die neuen Angriffe autonom und sofort eingeleitet und durchgeführt, und das ohne menschliches Zutun (es sind also keine Klicks erforderlich). Sie ist die Plattform, die den Marktlösungen über ihre API am offensten gegenübersteht.Die TEHTRIS XDR Platform ist eine der Art nach souveräne Lösung. Sie schützt die Dateien und Daten der internationalen Kunden ohne deren Inhalt zu lesen und wird in Frankreich und Europa entwickelt und gehostet. Durch seine Zusammenarbeit mit der Open Trusted Cloud von OVHCloud bietet TEHTRIS Lösungen an, die auf einer souveränen Cloud gehostet werden.Die TEHTRIS XDR Platform wird bereits in der ganzen Welt von internationalen Konzernen, öffentlichen Verwaltungen (Ministerien, lokalen Gemeinschaften...) verwendet und hat das Label Cybersecurity Made in Europe erhalten. TEHTRIS ist außerdem der einzige Anbieter der Europäischen Union, der von Gartner® im Market Guide for Extended Detection and Response 2021 als repräsentativer Lieferant anerkannt wurde.« Unsere internationale Entwicklungsstrategie stützt sich auf unsere holistische und hyperautomatisierte Lösung: die TEHTRIS XDR Platform. Diese Lösung ermöglicht es den Organisationen, automatisch gegen Cyber-Spionage zu kämpfen, um unbekannten Bedrohungen entgegenzutreten, und dabei gleichzeitig ihre digitale Souveränität zu wahren», erklärt Éléna Poincet, Mitbegründerin und Vorstandsvorsitzende von TEHTRIS.Jenseits der Grenzen Europas setzt TEHTRIS seine Entwicklung mit der Einsetzung von Teams in Vancouver und Singapur fort und komplettiert somit sein Anbieter-Supportangebot über alle Zeitzonen hinweg.Über TEHTRISTEHTRIS ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der automatischen Neutralisierung von Cyber-Angriffen ohne menschliches Zutun mit der TEHTRIS XDR Platform. Mit ihrer Technologie nach der Devise « Security & Ethics by design » liefert diese Lösung den Cybersicherheits-Spezialisten die Vertraulichkeit der Daten. Dank seiner Technologie positioniert sich TEHTRIS als vertrauenswürdiger europäischer Dritter. Zusammen mit ihren internationalen Partnern überwacht, analysiert, erkennt und neutralisiert die TEHTRIS XDR Platform die Bedrohungen in mehr als 100 Ländern zugunsten wichtiger Akteure von Industrie, Transportwesen, Technik und Dienstleistungen, sowie Administration. Original-Content von: TEHTRIS, übermittelt durch news aktuell