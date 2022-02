Der dreimalige PGA-Tour-Sieger wird die Marke bei professionellen Golfevents und besonderen Auftritten repräsentieren, um Five9 beim Aufbau von Marke und Kundenbeziehungen zu unterstützen.

Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN), ein führender Anbieter von intelligenten Cloud Contact Center Lösungen, gab heute seine Partnerschaft mit dem Profigolfer und dreimaligen PGA-Tour-Gewinner Max Homa als Markenbotschafter bekannt.

"In der heutigen, zunehmend vernetzten Welt suchen viele Kunden nach der Möglichkeit, wieder nach draußen zu gehen und sich untereinander und mit den vertrauenswürdigen Marken, die sie unterstützen, zu verbinden", sagte Genefa Murphy, CMO von Five9. "Durch die Partnerschaft mit Max wird Five9 die Bekanntheit steigern und seinen Kunden, Partnern und Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, sich über die Zukunft der Kundenerfahrung auszutauschen und dabei auch noch Spaß zu haben."

Im Rahmen der mehrjährigen Partnerschaft werden Homa und sein Caddie das Five9-Logo tragen und die Marke bei Five9-Events repräsentieren, unter anderem beim Sales Kickoff 2022 des Unternehmens, das bis zum 4. Februar in Las Vegas stattfindet.

"Ich freue mich, mit Five9 zusammenzuarbeiten und dabei zu helfen, das Unternehmen noch bekannter zu machen", sagte Homa. "Five9 ist in seiner Branche führend und ein echter Champion, wenn es darum geht, Unternehmen dabei zu helfen, Innovationen zu nutzen, um ihren Kunden die besten Erlebnisse zu bieten."

Homa rangiert derzeit auf Platz 37 der Offiziellen Golf-Weltrangliste und auf Platz 10 der FedEx-Cup-Rangliste 2021-22. Er gewann sein erstes PGA-Tour-Event bei der Wells Fargo Championship 2019 und erreichte auf der PGA Tour 2021 mehrere gute Platzierungen, darunter zwei Siege in Kalifornien: das Genesis Invitational 2021 presented by the Tiger Woods Foundation und die Fortinet Championship 2021 in Napa. Er ist ein Fan-Favorit auf der Tour und hat sich durch seine große Fangemeinde und seine Präsenz auf Twitter einen Namen gemacht. Homa wird in einer kommenden Netflix-Dokumentation über die PGA Tour 2022 zu sehen sein.

"Wir fühlen uns geehrt, mit Max zusammenzuarbeiten", fügte Murphy hinzu. "Wir haben Max nicht nur deshalb ausgewählt, weil er wie Five9 aus Kalifornien stammt, sondern auch, weil seine Kernwerte die unserer Marke widerspiegeln: Jemand, der fleißig ist und sein der Handwerk wirklich gut beherrscht. Außerdem hat er einen Abschluss in Konsumentenverhalten und weiß, wie wichtig es ist, sinnvolle Verbindungen zu schaffen. Das kann man an seiner aktiven Präsenz in den sozialen Medien sehen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Max und unseren Kunden viele Erfolge zu feiern."

Über Five9

Five9 ist ein branchenführender Anbieter von Cloud Contact Center-Lösungen, der mehr als 2.500 Kunden weltweit von der Leistungsfähigkeit der Cloud-Innovation profitieren lässt und jährlich Milliarden von Gesprächsminuten ermöglicht. Das Five9 Intelligent Cloud Contact Center bietet Digital Engagement, Analytik, Workflow Automation, Workforce Optimization und Practical AI, um menschlichere Kundenerlebnisse zu schaffen. Die Five9-Plattform ist zuverlässig, sicher, konform und skalierbar und hilft Contact Centern, ihre Produktivität zu steigern, agil zu sein, den Umsatz zu erhöhen und Kundenvertrauen und -loyalität zu schaffen.

