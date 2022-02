Die Indizes an der Wall Street blieben gestern im Erholungsmodus. Der Dow Jones legte um 0,8 Prozent zu, der S&P 500 zog um 0,7 Prozent an. Und auch die Nasdaq drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus. Bei den Einzelthemen geht es heute um Electronic Arts, Starbucks, Alphabet, PayPal und Sony. Marco Uome kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt. Hier geht's zum erwähnten "Buy the Dip"-Video: https://www.youtube.com/watch?v=S6IDE4WHztc Was sind die Vor- und Nachteile dieser Strategie?