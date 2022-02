Steigt der Börsenwert von ALPHABET um + 9,7 %, überspringt er die Grenze von 2 Bio. $.



Oder so: Der digitale Riese verteuert sich durch die News um 177 Mrd. $.



Dies gilt bisher vorbörslich als Reaktion auf Quartalszahlen sowie die Ankündigung, dass im Juli ein Splitt im Verhältnis 1 auf 20 vorgesehen ist. Zum Zahlenwerk:



Die Google-Konzernmutter erlöste im Weihnachtsquartal brutto 75,33 Mrd. $ (+ 32,4 %). Netto, also ohne Kosten für die Erzeugung von digitalem "Traffic", sind es 61,9 Mrd. $. Der Gewinn je Aktie betrug 30,69 $.



Analysten hatten durchschnittlich ca. 72 Mrd. $ Umsatz sowie 27,30 $ Gewinn je Aktie geschätzt.



Ein Aktienkurs um 3.000 $ ist unhandlich. Nach dem Splitt wären ca. 150 $ pro Stück zu zahlen, was einen optischen Abschreckungsfaktor ausmerzt und Anleger neu anzieht, die bisher vom hohen Kurs einer Aktie abgeschreckt werden.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



