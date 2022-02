DJ Projektentwickler GBI macht das neue IntercityHotel am Bielefelder Hauptbahnhof zu einem besonders nachhaltigen Gebäude - Entwidmungsverfahren des Eisenbahnbundesamtes ist abgeschlossen - Bauantrag wird bearbeitet

Bielefeld/Berlin (pts022/02.02.2022/14:55) - Das neue IntercityHotel am Bielefelder Hauptbahnhof wird als besonders nachhaltiges und energieeffizientes Gebäude errichtet. Der Immobilien-Projektentwickler GBI hat Planungsänderungen beschlossen, die dank verbesserter Dämmung und intelligenter elektronischer Steuerungstechnik den Energieverbrauch der Immobilie weiter reduzieren.

Zudem sieht die veränderte Generalplanung des Architekturbüros raumwerk aus Frankfurt nun eine Photovoltaik-Anlage zur Eigenstrom-Nutzung vor. All das ermöglichte eine Zertifizierung nach dem bislang geltenden KfW-40-EE-Standard. Über eine Änderung dieser Einstufungsbezeichnungen berät gerade die neue Ampel-Koalition im Bund.

Auf dem 1.700 Quadratmetern großen Grundstück direkt hinter den Gleisen haben außerdem die Überprüfungen der Bomben- oder weiterer Altlasten-Hinweise begonnen. "Diese sind aufgrund der Lage und der Besonderheiten des Grundstücks sehr aufwändig", erläutert Sarah Vögler, zuständige Projektentwicklerin bei der GBI Holding AG: "Aber wir gehen davon aus, dass wir diese Prüfung parallel zu dem bei der Stadt aktuell laufenden Bauantragsverfahren abschließen können." Bereits durchgeführt wurden in Abstimmung mit der Stadt die notwendigen Baumpflegearbeiten. Auch die Standorte für neue Baum-Anpflanzungen wurden festgelegt. Voraussichtlich insgesamt fünf Ersatz-Pflanzungen erfolgen zum einen auf der Fläche direkt zwischen Hotelneubau und Bahnhofsgebäude sowie im Bereich der Unteren Bahnhofstraße Richtung Innenstadt. Ebenfalls abgeschlossen ist das Entwidmungsverfahren des Eisenbahnbundesamtes (EBA).

Das Hotel an der Bahnhofstraße 49 bis 61 mit fünf Voll-Etagen (plus einem Staffelgeschoss), 212 Zimmern und mehreren Konferenzräumen soll im Frühjahr 2024 eröffnen. Betreiber wird die Deutsche Hospitality, die Dachmarke des deutschen Hotelunternehmens Steigenberger Hotels AG. Die Immobilie wird das denkmalgeschützte Gebäudeensemble mit dem Leinenmeisterhaus am Hauptbahnhof ergänzen. Die Architekten von raumwerk sehen vor, die Außenfassade als ruhige, bewusst zurückhaltende Lochfassade mit einem spannenden Wechselspiel aus Raster und Füllung zu gestalten, um so die durch Bauten der 1950er Jahre geprägte Umgebung aufzunehmen und neu zu interpretieren. Im Erdgeschoss werden Geschäfte, Gastronomie und eine Außenfassade mit viel Glas das Gebäude optisch zum Bahnhofsvorplatz hin öffnen. So fungiert das Hotel quasi als Eingang zur Altstadt und trägt zur Aufwertung des gesamten Stadtteils bei.

Für das moderne und komfortable Interior Design des IntercityHotel zeichnet der italienische Architekt und Designer Matteo Thun verantwortlich. Alle Einrichtungs-Gegenstände sind aufeinander abgestimmt. Das Corporate Design bei dem nachhaltigen Hotelkonzept läuft dabei von Möbeln über die Nachttischlampe bis zur Speisekarte. _________

