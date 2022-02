DJ PTA-News: BAWAG Group AG: BAWAG Group schließt Vereinbarung zum Erwerb von Peak Bancorp

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta024/02.02.2022/15:00) - Die BAWAG Group gibt heute die Unterfertigung einer Vereinbarung zur Übernahme von 100% der Aktien von Peak Bancorp, Inc., der Holdinggesellschaft der Idaho First Bank, für 65 Mio. US-USD bekannt. Idaho First Bank ist eine landesweit operierende Community Bank mit Sitz in McCall, Idaho. Die Transaktion wurde vom Verwaltungsrat der Peak Bancorp genehmigt und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Aktionäre. Die Übernahme ermöglicht es der BAWAG Group, ihre Präsenz in den USA auszubauen und sich für künftiges Wachstum in einem der Kernmärkte der Bank besser zu positionieren. Die BAWAG Group wird mit dem derzeitigen Führungsteam der Idaho First Bank zusammenarbeiten, um das Wachstum des auf primär regional fokussierten Retail- und SME-Geschäfts in Idaho und angrenzenden Märkten weiter voranzutreiben, wobei die BAWAG Group auch Unterstützung im operativen Geschäft sowie die finanzielle Stärke einer größeren Bankengruppe bietet. Darüber hinaus ermöglicht die Übernahme der BAWAG Group Zugang zu einer Banking-Plattform, um weitere Wachstumschancen in den USA zu ergreifen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, zu denen auch aufsichtsrechtliche Genehmigungen seitens der US-Behörden zählen.

"Wir freuen uns sehr über die Übernahme von Peak Bancorp und die vielen Möglichkeiten, die sich daraus für die BAWAG Group ergeben. Die Übernahme bietet uns Zugang zu einer Banking-Plattform in den USA, um organisches Wachstum in Idaho und innerhalb der USA voranzutreiben - und damit in einem Markt zu wachsen, der tief, breit und transparent ist. Die Kombination der auf Community Banking fokussierten Idaho First Bank, erweitert um Zugang zu neuen Kanälen und Kapital sowie die operativen Fähigkeiten der BAWAG Group werden uns ermöglichen, eine skalierbare und effiziente Retail & SME-Banking-Plattform aufzubauen und weiterzuentwickeln. Ich freue mich darauf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Idaho First Bank in der BAWAG Group willkommen zu heißen und freue mich auf die vielen Chancen, die vor uns liegen", kommentiert Anas Abuzaakouk, CEO der BAWAG Group.

Über Peak Bancorp

Peak Bancorp, Inc. ist die Holdinggesellschaft der Idaho First Bank, einer landesweit operierenden Community Bank mit Sitz in McCall, Idaho (USA), mit rund 10.000 Kunden. Idaho First Bank, bekannt für ihr Motto "People First", ist auf die Region im Südwesten Idahos mit Standorten in McCall, New Meadows, Eagle, Ketchun, Nampa und Boise fokussiert. Weiters hat die Bank ein Büro für die Kreditabwicklung in Bend, Oregon. Idaho First Bank ist Mitglied der amerikanischen Einlagensicherung FDIC und ein Equal Housing Lender.

In den ersten drei Quartalen im Jahr 2021 erzielte Peak Bancorp einen Nettogewinn in Höhe von 4,6 Mio. US-USD. Mit Ende Q3 2021 verfügte Peak Bancorp über ein Kundenkreditvolumen von 421 Mio. US-USD, risikogewichtete Aktiva von 365 Mio. US-USD, Kundeneinlagen von 408 Mio. US-USD sowie über ein Eigenkapital in Höhe von 40,6 Mio. US-USD.

Über BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,3 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IRverfügbar.

Kontakt:

Financial Community:

Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) Phone: +43 (0) 5 99 05-22474 IR-Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 e-mail: investor.relations@bawaggroup.com

Media:

Manfred Rapolter (Head of Corporate Communications, Konzernpressesprecher) Phone: +43 (0) 5 99 05-31210 e-mail: communications@bawaggroup.com

(Ende)

Aussender: BAWAG Group AG Adresse: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: BAWAG Group Investor Relations Tel.: +43 (0)59905-34444 E-Mail: investor.relations@bawaggroup.com Website: www.bawaggroup.com

ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1643810400600 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2022 09:00 ET (14:00 GMT)