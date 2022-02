Der US-Leitindex hat seine technische Ausgangslage für die kommenden Wochen wieder deutlich verbessert, dennoch gelten die Grundgesetze der Marktphysik auch weiterhin. Da der Markt an einem kleineren Wendepunkt angekommen ist, könnte sich Geduld auszahlen. Von Andreas Büchler. Der Dow Jones Industrial Index hat das Areal um 35.350 / 35.400 nach einer schnellen Erholung erreicht, was eine zumindest kurze Pause an dieser zwar im Gesamtbild eher untergeordneten, ...

