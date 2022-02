FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat Teamviewer von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 13,50 auf 20,00 Euro angehoben. Das Vertrauen der Anleger in den Anbieter von Fernwartungslösungen kehre langsam zurück, schrieb Analyst Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht in den Entscheidungen des Vorstands zum Kostenmanagement und zum Aktienrückkaufprogramm diesbezüglich förderliche Maßnahmen. Die Aktie sei im Vergleich zu anderen Branchenwerten deutlich unterbewertet./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2022 / 14:57 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2022 / 15:04 / MEZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A2YN900