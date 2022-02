DGAP-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Kooperation

Düsseldorf, den 02.02.2022 - Gegründet wurde die tick-Trading Software AG (tick-TS AG) vor zwanzig Jahren als tick-IT GmbH von dem visionären Software-Entwickler Oliver Wagner, dem Vorstand der sino AG und weiteren Investoren aus der Finanzbranche. Das Ziel hieß, eine standardsetzende Trading-Plattform für alle Assetklassen zu entwickeln. 2003 ging die TradeBase MX erfolgreich in Betrieb, zunächst für sino AG, bald auch für die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG und weiteren renommierte Banken und Broker im In- und Ausland. Heute geben die sino AG und die tick-TS AG gemeinsam bekannt, dass sie ihre zwanzigjährige Zusammenarbeit auch in Zukunft fortsetzen werden. Der Vertrag wurde bereits unterzeichnet. Anlass für diese Ankündigung ist die Entscheidung der sino AG, die Transaktionen ihrer Heavy Trader ab Mitte des Jahres über die Baader Bank AG abzuwickeln. »Eine kompromisslose Handelsplattform war für die sino AG von Anfang an so wichtig, dass wir 2002 mit der tick-TS unser eigenes Softwarehaus gegründet haben. Davon sollen unsere Heavy Trader auch in Zukunft profitieren. Die Anbindung an die Baader Bank ist ein weiterer wichtiger Meilenstein unserer Zusammenarbeit«, kommentiert der Vorstandsvorsitzend der sino AG, Ingo Hillen. Carsten Schölzki, Vorstand tick-TS AG: »Wir freuen uns über den Vertrauensbeweis unseres langjährigen und größten Kunden. Wir werden uns kompromisslos engagieren, damit die sino AG von ihren Kunden weiterhin Bestnoten erhält.« Nach fast 180 Millionen abgewickelten Trades bietet die tick-TS AG heute eine konkurrenzlose Verfügbarkeit von 99,99%, hohe Bedienungsfreundlichkeit und exklusive Features wie den e-Trading Compliance Monitor zur Erfüllung der ESMA Marktmissbrauchsrichtlinien. Weitere Kunden der tick-TS AG sind u.a. HSBC Deutschland, die comdirect Bank, der S-Broker, MM Warburg und die Wertpapierhandelsbank Lang & Schwarz AG.





Über die sino AG

Seit 1998 betreut die sino AG die anspruchsvollsten Heavy-Trader in Deutschland. Seitdem setzt sie mit vielen Innovationen immer neue Maßstäbe. Ziel der sino AG ist es, das beste Package für die anspruchsvollsten Heavy Trader in Deutschland anzubieten.



Über die tick Trading Software AG

Mit der Gründung der tick Trading Software AG im Jahre 2002 setzten sich Oliver Wagner †, Matthias Hocke, Ingo Hillen und die sino AG die Entwicklung einer der professionellsten und fortschrittlichsten Handelsplattformen zum Ziel. Mit der TradeBase MX Plattform stellt die tick-TS AG diese nun weltweit erfolgreich ihren Kunden zur Verfügung. Seit einigen Jahren komplettieren neben der TBMX Plattform direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie ein e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften das Portfolio des Unternehmens.



Pressekontakt: Carsten Schölzki (Vorstand)

cschoelzki@tick-ts.de



tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

Tel: +49 (0)211 781767-0

Fax: +49 (0)211 781767-29 Die tick Trading Software AG ist an der Börse Düsseldorf notiert - ISIN DE000A0LA304.

