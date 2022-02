3D-Bitmoji-Avatare und haufenweise digitale Effekte: Universal und Snapchat starten ein virtuelles Metaverse-Event, dessen Vorbild aus dem 3D-Shooter Fortnite stammt. Am 3. Februar veranstalten der Film-Konzern Universal und die Social-Media-Plattform Snapchat das Bitmoji-Konzert "Marry Me" in einer Art Metaverse. Das Event findet in der Snapchat-App statt, Nutzer können sich Plätze für ihre 3D-Avatare sichern. Es geht bei der Veranstaltung um Werbung für die gleichnamige romantischen Komödie, die am Valentinstag, dem 14. Februar, in den US-amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...