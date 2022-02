London (www.fondscheck.de) - AllianceBernstein L.P. ("AB") und AllianceBernstein Holding L.P. ("AB") (NYSE: AB), ein führendes Research- und globales Investmentunternehmen, geben bekannt, dass Noel Archard, CFA, mit Wirkung zum 7. Februar 2022 als Global Head of ETFs and Portfolio Solutions für AB tätig sein wird, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...