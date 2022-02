Saudi Aramco, langjähriger Digitalisierungspartner von Cognite im Nahen Osten, erwarb einen Anteil von 7,4 an Cognite

Cognite, ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Softwareinnovation, gibt heute bekannt, dass Saudi Aramco über seine Tochtergesellschaft Aramco Overseas Company B.V. in Cognite investiert hat, indem es 100 der Anteile von Aker BP an dem Unternehmen erwirbt.

"Cognite hat bewiesen, dass seine Technologie komplexe Echtzeit-Einblicke nahtlos liefert und die Energieversorgung der Welt optimiert", sagt Ahmad A. Al-Sa'adi, Leitender Vizepräsident der Technischen Dienste von Saudi Aramco. "Wir sind beeindruckt von der großen Dynamik, die Cognite seit seiner Gründung gezeigt hat, wo es heute einige der führenden Industrieunternehmen weltweit bedient."

"Diese Transaktion zeigt ein beispielloses Vertrauen in Cognite und sein hohes Potenzial, die Industrie durch Technologie zu verändern. Dies kommt zu den 225 Millionen USD hinzu, die von den führenden globalen Technologieinvestoren TCV und Accel aufgebracht wurden", sagt Øyvind Eriksen, Vorstandsvorsitzender von Cognite und Präsident und CEO von Aker ASA.

Cognite arbeitet derzeit mit Saudi Aramco als Digitalisierungspartner zusammen, der die Digitalisierung und Effizienzsteigerung der Betriebsabläufe von Saudi Aramco durch Cognite's Industrial Data Platform, Cognite Data Fusion, unterstützt.

"Dass das weltweit führende Energieunternehmen in Cognite investiert, ist ein starker Vertrauensbeweis in unseren Weg und in den Wert kontextualisierter, umsetzbarer Daten als Grundlage für die Gestaltung einer effizienteren und nachhaltigeren industriellen Zukunft", sagt Dr. John Markus Lervik, CEO und Mitbegründer von Cognite.

Über Cognite

Cognite ist ein internationales industrielles SaaS-Unternehmen, das mit einer eindeutigen Vision gegründet wurde: Industrieunternehmen schnell mit kontextualisierten, vertrauenswürdigen und zugänglichen Daten zu versorgen, um die umfassende digitale Transformation von anlagenintensiven Branchen weltweit voranzutreiben. Unsere zentrale Industrial DataOps-Plattform Cognite Data Fusion erlaubt es Nutzern von Industriedaten und -domänen, schnell und sicher zusammenzuarbeiten, um industrielle KI-Lösungen und -Anwendungen zu entwickeln, zu operationalisieren und zu skalieren, um sowohl Rentabilität als auch Nachhaltigkeit zu liefern. Besuchen Sie uns auf www.cognite.com und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

