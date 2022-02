HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für UPS nach Zahlen zum vierten Quartal und einer Prognoseerhöhung von 180 auf 200 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der US-Paketdienst habe im letzten Jahresviertel einmal mehr die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst William Fitzalan Howard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kostendruck habe sich abgeschwächt, und das verheiße Gutes für das laufende Jahr. Gleichwohl seien die Aktien bereits anspruchsvoll bewertet. Kurzfristig sei deshalb der Spielraum für weitere Kursanstiege begrenzt./la/tih



ISIN: US9113121068

