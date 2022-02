Orlando, Florida. (ots/PRNewswire) -Kalera AS (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF) wird am Mittwoch, den 02. Februar von 8:00 bis 9:00 Uhr Eastern Standard Time eine Telefonkonferenz für Investoren mit Agrico veranstalten. Das Führungsteam wird die am Montag, 31. Januar 2022, angekündigte Fusion näher erläutern.Die wichtigsten Mitglieder aus Kaleras Führungsteam werden die Sprache ergreifen:- Der Link für den Webcast und die Präsentation wird auf der Website des Unternehmens verfügbar sein: https://kalera.com/investors/- Sie können unter 1-888-270-2148 (innerhalb der Vereinigten Staaten) oder 1-412-902-6510 (außerhalb der Vereinigten Staaten) der Telefonkonferenz beiwohnen. Wenn Sie an der Telefonkonferenz von Kalera teilnehmen möchten, senden Sie eine Anfrage.- Eine Aufzeichnung dieses Anrufs wird unter 1-877-344-7529 (Vereinigte Staaten) oder 1-412-317-0088 (außerhalb der Vereinigten Staaten) abrufbar sein. Die Zugangscode zur Aufzeichnung ist 3106306- Eine Aufzeichnung des Webcasts ist auch auf https://kalera.com/investors/ verfügbar.Informationen zu Kalera:Kalera ist ein Unternehmen für vertikale Landwirtschaft mit Hauptsitz in Orlando, Florida. Das Unternehmen produziert frisches, nahrhaftes und hervorragend schmeckendes Blattgemüse mit minimaler Umweltbelastung. Es hat mehrere Jahre damit verbracht, Pflanzennährstoffformeln zu optimieren und ein fortschrittliches Automatisierungs- und Datenerfassungssystem mit Internet der Dinge, Cloud, Big-Data-Analytik und künstlicher Intelligenz zu entwickeln. Kalera betreibt derzeit Farmen in Orlando (Florida), Atlanta (Georgia), Houston (Texas) und Kuwait. Weitere Informationen sind verfügbar unter: https://www.Kalera.com/.ir@kalera.comKontakt:Eric Birgeir@kalera.com313-309-9500Original-Content von: Kalera AS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161286/5137086