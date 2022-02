München (ots) -Die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag stellte heute einen Dringlichkeitsantrag zur Debatte, in dem sie dafür eintritt, dass der willkürlich auf drei Monate verkürzte Genesenenstatus mindestens für 12 Monate gelten soll. Sie forderte außerdem, dass der Status auch mit einem Antikörper-Nachweis verlängert werden kann. Die CSU verlangte parallel die Verlängerung des Genesenenstatus auf sechs Monate gemäß den Empfehlungen der Europäischen Union.Der Parlamentarische Geschäftsführer und gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Andreas Winhart, kommentiert das wie folgt:"Plötzlich übernimmt die CSU die Forderungen der AfD und verlässt vermeintlich das 'Team Vorsicht'. Vielen Menschen wurde über Nacht der Genesenenstatus entzogen, weil das RKI entschieden hat, diesen von sechs auf drei Monate zu verkürzen. Derweil verlängern viele unserer Nachbarländer den Genesenenstatus auf 12 Monate. Genau dies fordern wir auch, weil es dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entspricht. Eine gemeinsame Studie der Universität Frankfurt am Main und es Paul-Ehrlich-Instituts besagt, dass Antikörper auch mehr als 430 Tage nach einer Infektion noch nachgewiesen werden konnten. Wahrscheinlich sind sie noch weitaus länger vorhanden. Außerdem ist es wissenschaftlich unbegründet, eine künstliche Immunisierung durch einen Impfstoff, der allenfalls vor schweren Krankheitsverläufen schützt, über die natürliche Immunität zu stellen.Doch anstatt den Corona-Kurs an die wissenschaftlichen Erkenntnisse und die sinkende Intensivbettenauslastung in den Krankenhäusern anzupassen, macht die CSU weiter wie bisher, denn sie will den Status Quo wiederherstellen.Die AfD tritt für eine andere Politik ein. Als echte Volksvertreter fordern wir, den Genesenenstatus mindestens auf 12 Monate zu verlängern. Wir wollen, dass die Spaltung der Gesellschaft durch willkürliche und epidemiologisch nicht begründbare Maßnahmen beendet wird.Nur die AfD steht für Freiheit und Selbstbestimmung und vor allem für eigenverantwortliches Handeln jedes Bürgers."Pressekontakt:Pressestelle der AfD-Fraktion im Bayerischen LandtagMax-Planck-Straße 181675 MünchenTel: + 49 89-4126-2960presse@afd-landtag.bayernOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161099/5137112