Meta (ehemals Facebook) legt am Mittwochabend nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vergangene Quartal vor. Was Anleger erwarten können. Von Floriana Hofmann. Am Mittwochabend wird es spannend für Meta-Aktionäre. Der ehemalige Facebook-Konzern legt nach US-Börsenschluss die Zahlen für das vierte Quartal des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2021 vor. Worauf können sich Anleger einstellen? Dem Finanzdienstleister Bloomberg zufolge erwarten Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...