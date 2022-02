Regulatory News:

In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 25, 2021, for the implementation of a share buyback program, Axway Software SA (LEI:96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from January 24, 2022, to January 28, 2022:

Identification Code 24/01/2022 7 858 19.7341 155 071 XPAR 25/01/2022 1 858 18.7300 34 800 XPAR 26/01/2022 1 924 18.1128 34 849 XPAR 27/01/2022 2 099 17.5522 36 842 XPAR 28/01/2022 1 905 17.3180 32 991 XPAR TOTAL 15 644 18.8285 294 553

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

About Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) empowers customers to succeed using hybrid integration to connect people, systems, businesses, and digital ecosystems. Axway's hybrid integration platform, Amplify, helps enterprise power users, IT specialists, developers, and partners accelerate digital transformation, create captivating experiences, and innovate new services. Amplify speeds integrations by combining traditional integration patterns with API Management and Application Integration (providing over 150 prebuilt connectors). Over 11,000 organizations in 100 countries rely on Axway for their data integration challenges.

To learn more, visit https://investors.axway.com/en.

Investor Relations: Arthur Carli +33 (0)1 47 17 24 65 acarli@axway.com

Press Relations: Sylvie Podetti +33 (0)1 47 17 22 40 spodetti@axway.com