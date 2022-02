Berlin (ots) -Der Bundessprecher der Alternative für Deutschland, Tino Chrupalla, verurteilt die erneute Stationierung von US-Truppen in Europa:"Die Entsendung weiterer amerikanischer Truppenkontingente nach Polen und Rumänien verschärft die angespannte Lage in Osteuropa. Ich fordere alle Beteiligten zur Mäßigung auf und plädiere für eine Fortführung der Gespräche über eine friedliche Lösung der Ukraine-Krise. Gemäß unseres Programms fordere ich den sofortigen Abzug der US-Truppen.Die militärische und mediale Eskalation der vergangenen Wochen führt direkt in einen bewaffneten Konflikt mit Russland. Die Alternative für Deutschland steht für Frieden in Europa."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleSchillstraße 9 / 10785 BerlinTelefon: 030 220 5696 50E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/5137139